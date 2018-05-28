Убитый депутат "Батькивщины" Гура 15 лет назад убил свою жену – соцсети

Депутат Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергей Гура, которого 24 мая выстрелом в упор убил охранник, 15 лет назад застрелил и закопал в лесопосадке свою супругу.

"Жили они хорошо и счастливо, и в 2003 Сережа ее убил. Убил и закопал в одной из многих лесополос прекрасной Черкасской области. Милиции же заявил, что она исчезла. У милиции есть давние традиции доверия к авторитетным людям. Исчезла — и исчезла, нету тела — нету дела", - написал в Facebook журналист Родион Шовкошитный.

По словам автора, Гура был водителем у известного в Черкассах криминального авторитета, а затем и сам сделал карьеру бандита.

"Он стал авторитетным бандитом. Отжимал бизнес у других, требовал деньги, убивал, насиловал, калечил — короче, все как в учебнике", — пишет Шовкошитный.

Журналист добавляет, что охранник Гуры был свидетелем преступления и на протяжении многих лет хранил эту тайну вместе со своим боссом. Именно он на почве пока неизвестного конфликта застрелил депутата.

"Что пошло не так между Сережей и Николаем — определит следствие", — пишет журналист.

Автор поста уверяет, что тело жены Гуры недавно полиция откопала в одной из лесополос Черкасской области.

Местные СМИ Черкасс сообщили 28 мая, что в лесополосе на окраине села Леськи было найдено тело женщины в большой клетчатой сумке, которая много лет назад была застрелена двумя выстрелами в затылок.

Напомним, подозреваемый в убийстве Гуры, его бывший охранник Николай Гончар в течение долгих лет был бизнес-партнером и одним из лучших друзей