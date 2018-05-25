СМИ назвали имя убийцы депутата Черкасского облсовета

В Черкассах в офисе всеукраинского объединения "Черкасчане" произошла стычка между депутатом Черкасского облсовета, экс-заместителем городского главы Сергеем Гурой и его бывшим охранником Николаем Гончаром.

Экс-охранник, угрожая предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с политиком, рассказал "Главкому" источник в правоохранительных органах.

По данным "Обозревателя", который ссылается на слова охранника депутата Владимира, мужчина произвел два выстрела — в район грудной клетки и головы Гуры.

"Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату", — отметило издание.

Ранее СМИ писали, что 24 мая в офисное помещение Сергея Гуры зашел мужчина с оружием, после чего в кабинете началась стрельба, депутат погиб, а нападавший пострадал и был госпитализирован. Позже в полиции раскрыли подробности случившегося.