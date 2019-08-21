Опасная террористка в аэропорту: серьезную преступницу схватили в Одессе

В Одессе схватили опасную террористку / Нацполиция

В международном аэропорту "Одесса" работники пограничной службы схватили 24-летнюю иностранку, которая прилетела в Украину из Турции по личным делам.

По информации, это опасная террористка, которую разыскивает Интерпол.

Отметим, при проверке выяснилось, что гражданку Кыргызстана уже несколько лет разыскивают правоохранители этой страны. Женщина была объявлена в международный розыск за участие в незаконных вооруженных формированиях, сообщили в Госпогранслужбе.

Стало известно, что террористку передали сотрудникам Нацполиции, о ее поимке уведомили бюро Интерпола в Украине.

Читайте такжеЮные террористы: в "ДНР" детям "промывают мозги" и учат воевать против ООС - фотоНапомним, 18 августа израильтянин Амос Дов Сильвер, подозреваемый в наркоторговле, сбежавший ранее из-под конвоя в киевском аэропорту Борисполь, экстрадирован на Родину.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в в Facebook.