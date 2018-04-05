В цехе предприятия "Укроборонпрома" рванула граната

В ночь на четверг, 5 апреля, в Черкассах в помещении производственного цеха государственного предприятия Научно-производственный комплекс "Фотоприбор" (входит в состав госконцерна "Укроборонпром") взорвалась граната, никто не пострадал, выбиты окна.

Инцидент произошел в 2:05, сработала сигнализация, на место происшествия вызвали сотрудников полиции, Службы безопасности Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, говорится на сайте концерна.

"При осмотре помещения, по следам воронки и обломков, констатировано подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксировано еще одну гранату данного типа, которая не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что вечером 3 апреля в Деснянском районе Киева на Троещине неизвестный злоумышленник устроил взрыв в отделении одного из банков. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Госпредприятие НПК "Фотоприбор" — стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, которое специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации.