Доллар просел, евро — "застыл": названы курсы валют в Украине на 4 января

Нацбанк на 18 копеек снизил курс доллара / Reuters

В четверг, 3 января, Национальный банк Украины повысил курс гривны по отношению к доллару и оставил неизменным к евро.

Курс доллара снижен на 18 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на 4 января:

100 долларов — 2751,1682 грн (3 января — 2768,8264);

100 евро — 3171,4138 грн. Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился. Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.