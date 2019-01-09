Доллар и евро перевалили за психологические отметки: назван курс валют в Украине

9 января 2019, 07:15

НБУ более чем на 30 копеек повысил курс доллара.

НБУ на десятки копеек снизил курс гривны к доллару и евро
Нацбанк на десятки копеек снизил курс гривны к доллару и евро / 1zoom.ru

Во вторник, 8 января, Национальный банк Украины снизил курс гривны по отношению к доллару и евро на десятки копеек, американская и европейская валюты перевалили за психологические отметки в 28 и 32 гривны соответственно.

Курс доллара повышен на 31 копейку, а курс евро подскочил на 46 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на 9 января:

100 долларов — 2802,3739 грн (8 января — 2770,9400);

100 евро — 3205,9157 грн (3159,7029).Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Доллар евро НБУ курс
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:41
"Будет есть нас по кускам": военный эксперт рассказал, чего ждать Украине от РФ в 2019 году
07:36
"Гниды": нардеп рассказал об ограблении его квартиры Видео
07:15
Доллар и евро перевалили за психологические отметки: назван курс валют в Украине Видео
07:14
Праздник 9 января: как на год избавиться от грусти в Степанов день и поздравить Степу с Днем ангела Фото
06:56
Почему экс-президент Чехии обвинил Украину и восхитился Путиным мнение
06:34
След Нибиру: опубликованы кадры огненного шлейфа планеты-убийцы Видео
06:01
"Памела нервно курит в сторонке": Оля Полякова поразила сеть фигурой в купальнике
05:29
"Идиотизм": военный эксперт распек Порошенко за выбранный для Украины курс
04:45
Регина Тодоренко впервые рассказала, как прошла ее беременность
04:03
Экс-глава МИД Украины раскритиковал Порошенко за пугания Россией
03:20
Пузырь лопается: банкир дал неутешительный прогноз по биткоину Видео
02:16
Фанаты возмущены поведением Галкина при Пугачевой
01:38
Ждите девальвации: экономист назвал курс гривны на конец 2019 года Видео
01:24
Укрпочту обвинили в контрабанде сигарет в ЕС
01:01
"Позор!": в Сети шокированы внешним видом дома автора легендарного "Щедрика" Фото
00:37
В Польше увеличили минимальную зарплату для заробитчан
00:14
Под Тернополем в жутком ДТП погиб 11-летний сын дипломата Видео
08 января, вторник
23:49
В Минкульте заявили о краже икон из Киево-Печерской лавры
23:46
"Объединиться вокруг Киевского престола": Епифаний обратился с проповедью к украинцам
23:22
В Москве инкогнито простились с Крисом Кельми
23:03
Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в бикини
22:39
Певица Адель внезапно уходит со сцены и закрывает бизнес
22:12
"О его существовании не знал": Парубий обескуражен присутствием "Нарика" на получении Томоса Видео
21:43
Минюст разрешил в Украине парам жениться еще один раз
21:18
Экс-"ВИА Гра" шокировала сеть фото сильных ожогов рук Видео
20:51
Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины
20:26
Украина обязалась перед МВФ повысить с мая цену на газ
19:54
Турецкий суд арестовал признавшего вину подозреваемого в жестоком убийстве студенток в Харькове
19:30
В Раде заявили, что главу РПЦ Кирилла могут снять с должности
19:02
Украинец намеревался вывезти в Польшу гаубицу
18:37
В ЛНР обвинили украинских военных в покушении на гуся
18:35
В УГКЦ заговорили о единении с Православной церковью Украины Видео
18:02
Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты Украины Видео
17:32
У Порошенко прокомментировали присутствие "Нарика" на Фанаре
17:29
Не хватает подписей архиереев: стало известно местонахождение томоса Видео
17:03
"Раскольники": в Польской церкви заявили о непризнании ПЦУ Видео
16:43
Россия отказалась от услуг Украины по созданию стыковочных систем для МКС Видео
16:24
Климкин предложил навсегда запретить въезд в Украину мужчинам из РФ Видео
16:21
Больше не блондинка: ведущая "Орла и решки" кардинально сменила имидж
16:06
Новое подорожание: в Киеве планируют повысить тарифы на холодную воду Видео
15:58
Священнику УПЦ МП дали шесть лет тюрьмы
15:53
"Флаг Украины-то на писю натянут": Собчак нарвалась на критику из-за купальника
15:19
США понизили дипстатус представительства ЕС, забыв предупредить Брюссель
15:10
В Киеве тестируют снегоплавильные установки для эффективной расчистки города
14:58
"Зачем скрывать?": фанаты нашли доказательства отношений Потапа и Каменских
14:56
"Благословляете войну": журналист обвинил патриарха Кирилла в лукавстве Видео
14:29
"Пахнет сексом": Ани Лорак засветилась с российским певцом на отдыхе
14:25
"5 основных проблем Украины": Зеленский сделал украинцам необычное предложение Видео
14:15
В ПЦУ объяснили, почему Епифаний поминал Кирилла во время литургии в Софии Видео
13:59
Климкин назвал ложью перспективу скорого вступления Украины в ЕС
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять