Доллар и евро перевалили за психологические отметки: назван курс валют в Украине

Нацбанк на десятки копеек снизил курс гривны к доллару и евро / 1zoom.ru

Во вторник, 8 января, Национальный банк Украины снизил курс гривны по отношению к доллару и евро на десятки копеек, американская и европейская валюты перевалили за психологические отметки в 28 и 32 гривны соответственно.

Курс доллара повышен на 31 копейку, а курс евро подскочил на 46 копеек, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на 9 января:

100 долларов — 2802,3739 грн (8 января — 2770,9400);

100 евро — 3205,9157 грн (3159,7029). Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился. Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.