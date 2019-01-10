Евро подскочил, а доллар — "пополнел": назван курс валют в Украине на 11 января

Нацбанк на 15 копеек снизил курс гривны к доллару / Reuters

В Украине Национальный банк более чем на 10 копеек снизил курс гривны к доллару и на десятки копеек — по отношению к евро.

НБУ решил, что курс доллара должен быть выше к гривне на 15 копеек, а курс евро — на 40 копеек.

На 11 января Нацбанк установил такой курс гривны:

100 долларов — 2827,0148 грн (10 января — 2812,2133);

100 евро — 3260,9616 грн (3221,3903).

Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.