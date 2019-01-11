Доллар и евро просели: назван курс валют в Украине на понедельник

НБУ укрепил курс гривны / fdlx.com

В Украине после нескольких дней ощутимого повышения курса доллара и евро к гривне западная валюта начала дешеветь.

Национальный банк в пятницу, 11 января, снизил курс доллара на 12 копеек, а курс евро — на 14.

На понедельник, 14 января, НБУ установил такой курс гривны к доллару и евро:

100 долларов — 2815,3842 грн (11 января — 2827,0148);

100 евро — 3246,9826 грн (3260,9616).

Напомним, 26 ноября Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.