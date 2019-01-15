Евро "исхудал", доллар — просел: в Украине серьезно укрепили гривну

Нацбанк на 34 копейки снизил курс евро к гривне / REUTERS

Национальный банк Украины снова серьезно укрепил курс гривны — доллар просел, а евро "исхудал".

В понедельник, 14 января, НБУ на 13 копеек снизил курс доллара, а курс евро опустил на 34 копейки.

На вторник, 15 января, Нацбанк установил такой курс гривны к американской и европейской валюте:

100 долларов — 2802,3674 грн (14 января — 2815,3842);

100 евро — 3213,4747 грн (3246,9826).

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари"Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.