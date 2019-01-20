"Чуда не будет": на ОПЗ заявили о последней попытке запуска производства

Для ОПЗ нашли сырье / УНИАН

На 1 февраля намечен запуск Одесского припортового завода, поставки сырья для которого обеспечит по давальнической схеме компания Энергетический эквивалент.

Как сообщил Укринформу первый заместитель генерального директора ПАО Одесский припортовый завод Николай Щуриков, Энергетический эквивалент формирует запасы газа для ОПЗ.

"Планируется, что 24 января компания осуществит оплату за переработку сырья, а 25 января будет номинировать газ для работы нашего завода в феврале", - отметил Щуриков.

Вместе с тем в своем Facebook Щуриков подчеркнул, что нынешняя попытка запуска ОПЗ может стать последней.

"Если этот контракт не начнет работать возможности в дальнейшем восстановить производство не будет.

Мы практически потеряли квалифицированные кадры и уже не имеем достаточного количества рабочих для полноценного производственного процесса", - добавил он.

На сообщение Щурикова также отреагировал известный экономист Андрей Блинов.

"Чуда не будет. Это логичные последствия несвоевременной приватизации и политики в газовом хозяйстве", - написал Блинов в своем Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ОПЗ был внесен в список объектов большой приватизации в 2018 году.