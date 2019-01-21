Доллар еще дальше от психологической отметки: назван курс валют в Украине на 22 января

НБУ решил, что курс доллара должен еще дальше откатиться от психологической отметки в 28 гривен / REUTERS

В Украине Национальный банк опять усилил позиции гривны к западным валютам — доллар подешевел на три копейки, а стоимость евро снизилась на 15 копеек.

Курс доллара еще больше отдалился от психологической отметки, которую он уже преодолевал, — "бакс" подальше откатился от рубежа в 28 гривен.

Нацбанк на вторник, 22 января, установил следующие курсы валют:

1 доллар — 27,94 грн (27,98);

1 евро — 31,75 грн (31,90).

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.