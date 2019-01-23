Доллар и евро просели: обнародован курс валют в Украине на 24 января

НБУ почти на 20 копеек укрепил курс гривны к доллару и евро / 1zoom.ru

В Украине Национальный банк серьезно усилил курс гривны к западным валютам — курсы доллара и евро снизились почти на 20 копеек.

Курс доллара опустился на 19 копеек, а курс евро стал ниже на 18 копеек.

НБУ на четверг, 24 января, решил установить следующие курсы иностранных валют к гривне:

1 доллар — 27,70 грн (23 января — 27,89);

1 евро — 31,49 грн (31,67).

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в отношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней откатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.