Доллар и евро рванули вверх: к какому курсу готовиться на следующей неделе

16 февраля 2019, 14:28

Подорожание валюты набирает обороты.

Купюры долларов и евро
Доллар и евро рванули вверх / REUTERS

Курс доллара в Украине стремительно ползет вверх. Его примеру следует и валюта Евросоюза.

Уже в понедельник, 18 февраля, доллар в Украине будет стоить почти на 9 копеек больше, чем в пятницу, а евро – на 8 копеек. Соответствующий курс валют на 18.02.2019 установил НБУ.

Это будет уже третий курсовой рывок "американца" подряд. Так, в пятницу доллар подорожал на 7 копеек, перед этим – на 8 копеек. Евро в пятницу незначительно падала – на 3 копейки (после подорожания на 12 копеек накануне).

Официальный курс НБУ на 18 февраля:

  • 1 доллар – 27,2478 грн/$;
  • 1 евро – 30,6811 грн/евро;
  • 1 рубль – 0,40849 грн.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.

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