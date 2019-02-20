Курс доллара и евро в Украине покатился по наклонной

Доллар и евро просели / fdlx.com

После подорожания в начале недели курс доллара в Украине на 20 февраля незначительно просел. А вот евро в свою очередь "прогнулась" под гривну довольно серьезно.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 19 февраля, курс доллара опустился на 2 копейки. Зато евро подешевела сразу на 11 копеек.

НБУ установил следующие официальные курсы валют на 20.02.2019:

1 доллар США – 27,1732 грн/$;

1 евро – 30,6894 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1046 грн.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.