Повышение тарифов Укрзализныци приведет госшахты к убыткам – профсоюз

21 февраля 2019, 17:00

С ноября 2017 года железнодорожные расходы всех грузоотправителей в Украине уже выросли примерно на 12 млрд грн.

После прошлогодних неоднократных скрытых повышений стоимости услуг УЗ, бизнес выступает категорически против нового ценового удара.

Представители угольной отрасли считают, что введение автоматической индексации тарифа на ж/д грузоперевозки на индекс промышленных цен – это ущемление интересов угольной отрасли и убытки госпредприятий.

Об этом говорится в статье "Автомат не работает: Почему бизнес против идеи автоматической индексации ж/д тарифов", опубликованной изданием Центр транспортных стратегий.

"Захотелось поднять, и повышают тарифы. А ведь такие решения должны приниматься взвешенно, обдуманно, с приглашением экспертов и профсоюзов, и на таком совещании нужно обсуждать подобные инициативы. У нас и так уголь неконкурентоспособен, а с такими решениями вообще грозит отрасли гибель", - отметил Председатель Центрального комитета Профсоюза Виктор Турманов

По мнению Виктора Турманова, Укрзализныця создает для себя лучшие условия, не обращая на всех остальных субъектов рынка никакого внимания. "Должна быть сбалансированная политика по транспортным перевозкам. У госшахт сегодня и так нет денег - ни на зарплату, ни на развитие, а тут еще и тарифы на перевозки. Мы категорически против", - подчеркнул Турманов.

Как пишет издание Центр транспортных стратегий, с ноября 2017 года до конца 2018-го железнодорожные расходы всех грузоотправителей в Украине уже выросли примерно на 12 млрд. грн, что было обусловлено индексацией регулируемого тарифа на железнодорожные перевозки и ростом стоимости использования вагонов собственности АО "Укрзализныця". Кроме того, УЗ опосредованно повысила общие расходы грузоотправителей на перевозку ж/д транспортом на 7%. В связи с запланированной индексацией как отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), бизнесу предлагается рост регулируемого железнодорожного тарифа на уровне 23% за год, что увеличит затраты грузоотправителей на 11,7 млрд грн в ежегодном измерении.

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