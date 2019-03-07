В Украине курс доллара просел, а курс евро "пробил" психологическую отметку

Нацбанк серьезно снизил курс доллара и курс евро по отношению к гривне / Reuters

В Украине курс доллара просел, а курс евро опустился ниже психологической отметки в 30 гривен.

Национальный банк в среду, 6 марта, снизил курс доллара на 28 копеек, а курс евро — на 38.

На четверг, 7 марта, регулятор установил такой курс гривны к американской и европейской валютам:

100 долларов — 2648,1142 грн (6 марта — 2676,2376);

100 евро — 2993,6931 грн (3031,9096).

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что в Украине до дня президентских выборов (запланированы на 31 марта) курс доллара будет 28 гривен за один "бакс".

Напомним, в проекте закона о госбюджете на 2019-й, который утвердила Верховная Рада, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".