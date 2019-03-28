Villa Krim получила особенный статус, и мы благодарны за это каждому покупателю! новости компании

28 марта 2019, 11:00

Любовь потребителя – это высшая награда, подчеркнули в компании.

ТМ Villa Krim получила особенный статус – "Выбор Украины 2018 года". Эта награда подчеркивает высокий стандарт качества вин и подтверждает факт победы и лидерства в своей категории деятельности.

Именно ТМ Villa Krim, опередив более чем 50 конкурентов, получила самые высокие оценки от потребителей, экспертов профессиональной сферы и представителей оргкомитета.

Сэм Кромстейн, глава конкурса: "Медаль – это доказательство того, что ТМ Villa Krim влюбила в себя потребителя".

Любовь потребителя – это высшая награда для компании. Мы горды, что вина Villa Krim ежемесячно выбирают 1,5 миллиона украинцев, и мы особо благодарны каждому из них. Именно признание потребителя вдохновляет нас работать с еще большей самоотдачей, находить новые грани вкуса и гарантировать наивысшее качество вин Villa Krim!

 – говорит Феликс Черток, генеральный директор Villa Krim.

Отметим, что независимый национальный конкурс "Выбор Украины" существует с 2013 года. Каждый год его проводят для того, чтобы определить лидеров экономики среди украинских предприятий.

Компания-победитель может отказаться от награждения, но право на статус звания "Выбор Украины" не передается никому – награда вручается номинанту исключительно как подтверждение позиций согласно проведенным исследованиям.

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