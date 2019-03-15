Профессиональным инвесторам известно — финансовая стабильность зависит не от высокого заработка в одном месте, а от умения создавать множественные источники дохода. Во всем мире одним из таких источников являются финансовые рынки. В Украине же эта сфера только завоевывает популярность у потенциальных инвесторов. И одним из самых надежных проводников в ней является компания Телетрейд.

Зарабатывать на финансовых рынках сегодня может практически каждый, даже не обладая большими денежными средствами. Интернет еще больше облегчил вход новичков в эту сферу деятельности, позволяя вести торговлю из любой точки мира в любое удобное время.

Профессионализм и надежность — главные составляющие финансового успеха с Телетрейд

Как и в любом новом направлении, в биржевой торговле первые шаги лучше делать под присмотром профессионалов. В Украине давно и хорошо известен инвестиционный брокер Телетрейд, который оказывает помощь как опытным профессионалам, так и начинающим трейдерам.

Более того, Телетрейд предлагает специальный инструмент для тех, которые не собирается заниматься торговлей на финансовых рынках, но хочет диверсифицировать источники своих финансовых поступлений. Независимо от уровня подготовки и степени погружения в специфику финансовых инвестиций, все клиенты компании получают:

профессиональную поддержку финансовых экспертов в режиме реального времени;

доступ к уникальным инструментам биржевой торговли;

полную прозрачность операций с капиталами.

С Телетрейд заработать на торговле сможет даже ребенок

Специалисты компании Телетрейд помогают своим клиентам не только "делать из денег деньги", но и повышать уровень финансовой грамотности. Различные мероприятия, от разовых семинаров и мастер-классов по инвестированию до системных курсов по основам трейдинга, пользуются неизменной популярностью у клиентов.

Особый интерес такие события вызывают у молодежи. А практические результаты, которые показывают ребята на занятиях, полностью развенчивают миф о том, что торговля на финансовых рынках — деятельность доступная только избранным. Телетрейд подтверждает: с инструментарием компании заработать на биржевой торговле по силам даже ребенку.

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