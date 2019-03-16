Курс доллара перевалил за психологическую отметку: назван курс валют на понедельник

НБУ серьезно повысил курс доллара и курс евро / Reuters

Украинский Национальный банк решил, что в понедельник, 18 марта, в нашей стране курс доллара и курс евро должен подскочить по отношению к гривне.

Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на десятки копеек — доллар "пополнел" на 30 копеек, а евро "набрал" 37 копеек.

После повышения курс доллара перевалил за психологическую отметку в 27 гривен.

НБУ на понедельник, 18 марта, установил такой курс гривны к американской и европейской валюте:

100 долларов — 2701,4849 грн (15 марта — 2671,6488);

100 евро — 3054,8391 грн (3017,6273).

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что в Украине до дня президентских выборов, которые запланированы на 31 марта, курс доллара может составить 28 гривен за один "зеленый".

Напомним, в проекте закона о бюджете Украины на 2019 год, утвержденном Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".