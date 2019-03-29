Клиенты банков могут оспорить договоры: суд признал комиссии по кредитам незаконными

Верховный суд принял решение по комиссиям банковских кредитов / itc.ua

Верховный суд принял решение о том, что клиенты банков не обязаны платить ежемесячные комиссии по кредитам, если они не имеют прямого отношения к займам.

Соответствующее решение было принято по делу о споре между Приватбанком и ипотечным заемщиком, который отказывался платить комиссию, которая в договоре называется "за предоставление финансового инструмента".

В определении суда говорится, что комиссия банка является незаконной, поскольку она напрямую не связана с предоставлением кредита, пишет ubr.ua.

"Банки не имеют права устанавливать платежи, которые потребитель должен оплатить в пользу банка за действия, которые банк осуществляет в свою пользу (ведение дела, договора, учет задолженности потребителя и т.д.). Или за действия, которые потребитель осуществляет в пользу банка (принятие платежу от потребителя и т.д.), или которые совершает банк или потребитель с целью установления, изменения или прекращения правоотношений (заключение кредитного договора, внесения изменений в него, принятие сообщение потребителя об отзыве согласия на кредитного договора и т.п.)", — сказано в решении суда.

В решении говорится, что комиссия может быть признана незаконной даже при условии внесения в кредитный договор, и подписания этого документа.

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Обратим внимание, что согласно решению суда, Приватбанк не имел право продолжать начисление процентов по кредиту, после того, как потребовал досрочно вернуть ипотеку, поскольку автоматически истекает срок кредитного договора.

По мнению экспертов, такие постановления Верховного суда позволяют и другим людям оспаривать свои кредитные договоры — можно спокойно начинать аналогичные споры, ведь они являются заведомо выигрышными.

Напомним, ранее в Приватбанке заявили о намерении повысить тарифы на кассовые услуги в своих отделениях.