Вы не поверите: Госстат подсчитал, насколько выросли доходы украинцев за год

У украинцев выросли доходы / tovstyzhenko.com

За 2018 год доходы населения выросли на 21,4%, высчитал украинский Госстат. Совокупные доходы украинцев составили 3,2 трлн грн.

Примечательно, что доходы украинцев, согласно Госстату, состоят, по сути, из их зарплаты и выделяемой им соцпомощи. Так, если разложить указанную сумму на составляющие, то получится: зарплата – 1,5 трлн грн (на 26,2% больше, чем за предыдущий, 2017-й, год), социальная помощь и другие текущие трансферты – еще около 1,05 трлн грн (на 18% больше).

Читайте такжеЕвангелие и селянские вилы, сумки Dior и Chanel: что задекларировали главные политики УкраиныКроме того, в эту сумму вошли: прибыль и смешанные доходы – 565,2 млрд грн (больше на 18,3%), доходы от собственности – 82,6 млрд грн (на 5% больше).

Больше всего украинцы в прошлом году тратили на приобретение товаров и оплату услуг – 2,87 трлн грн (на 21,6% больше, чем годом ранее). Также на уплату текущих налогов и трансфертов у них ушло 302,4 млрд грн (на 26,1% больше).

Данные приведены без учета временно аннексированного Крыма и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, кому из украинцев придется переоформлять субсидии. В частности, в автоматическом порядке переназначат субсидии на оплату услуг ЖКХ приблизительно 3 миллионам домохозяйств, а всем оставшимся необходимо будет писать новое заявление и подавать декларацию о доходах.