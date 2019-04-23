Аномальный спрос ПриватБанка на наличку ударил по наличному курсу доллара

Аномальный спрос ПриватБанка на наличку ударил по курсу доллара / 1zoom.ru

После новостей об отмене национализации ПриватБанка финучреждение конвертировало гривны на сумму 3,1 млрд грн – чтобы под завязку забить наличкой свои кассы и банкоматы.

С начала 2017 года (когда и начали отслеживать такие цифры) это один из самых высоких показателей, пишет UBR. Обычно банки так затариваются наличкой перед длинными выходными (новогодними праздниками или выходными на майские 2019), чтобы максимально заполнить банкоматы.

В этот же раз резко возросшие "наличные аппетиты" финансистов эксперты связывают исключительно с ситуацией вокруг ПриватБанка.

Читайте такжеКому выгодна паника вокруг ПриватбанкаНапомним, СНБО четко рекомендовало руководству банковской системы и непосредственно менеджменту государственного ПриватБанка пополнить наличными отделения и банкоматы, чтобы ни в коем случае не вводились никакие ограничения. И не существовало проблем со снятием денег.

Стоит отметить, что валютный рынок отреагировал на влив средств весьма позитивно: практически за сутки наличный курс доллара в обменниках Киева просел почти на 20 копеек – с 27,25 грн/$ до 27,05 грн/$ (на утро вторника).

Официальный курс доллара в Украине, установленный Нацбанком, снизился на 8 копеек, курс евро – на 9 копеек.

Курсы валют на 23.04.2019:

1 доллар США – 26,7753 грн/$;

1 евро – 30,1222 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1977 грн;

1 польский злотый – 7,04 грн.

Ранее экономист Андрей Блинов рассказал Главреду, что решение касательно ПриватБанка еще долго не будет иметь никаких последствий.

"Что касается обменного курса, то эти истории совершенно не связаны. Курс на 90% зависит от ситуации с внешнеэкономической деятельностью, а именно – от баланса экспорта-импорта. А также важен фактор того, как приходят деньги наших заробитчан и нерезидентов, которые вкладываются в гособлигации. В последнее время они вкладывались достаточно активно и курс укреплялся. И эти факторы ни в коей мере не могут быть изменены другими процессами", – пояснил Блинов.

В то же время директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук полагает, что на курс гривны могут оказать события, которые будут развиваться вокруг ПриватБанка и первые шаги нового президента Украины.

А вот начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко отметил, что в ближайшее время на курс гривны может оказать давление выплаты НДС, погашение облигаций госбанков, а в мае – выплата дивидендов.