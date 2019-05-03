"Перспективы у страны нет": эксперт оценил риски девальвации гривны

3 мая 2019, 04:21

Импорт в стране растет гораздо быстрее, чем экспорт, подчеркнул Виктор Суслов.

Дефолт, Украина, гривна
Эксперт оценил риски девальвации гривны / dengi-info.com

Вероятность последующей девальвации гривны зависит от состояния текущего платежного баланса, а это показатель пока остается отрицательным и в последние годы только ухудшается, заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

"И насколько я помню, отрицательное сальдо текущего счета за прошлый год составило более 4 млрд долларов", - констатировал он в интервью на канале ZIK.

Эксперт подчеркнул, что такую нехватку следует покрывать займами или притоком прямых иностранных инвестиций, которые сейчас отсутствуют.

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"Если разбираться подробнее, то мы увидим, что импорт в стране растет гораздо быстрее, чем экспорт, а торговое сальдо постоянно ухудшается. Это свидетельствует о том, что перспективы у страны нет, и так не может продолжаться долго. Поэтому правительству, которое все же решится вывести страну из кризиса, придется поворачиваться лицом к экономике", - резюмировал Суслов.

Напомним, ранее Суслов оценил вероятность дефолта в Украине.

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