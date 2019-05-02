"Евро подпрыгнул": назван свежий курс валют от НБУ

Нацбанк почти на 30 копеек повысил курс евро к гривне / Reuters

В Украине Национальный банк в четверг, 2 мая, ощутимо снизил курс гривны к евро — евровалюта подорожала на десятки копеек.

Официальный курс евро "подпрыгнул" на 28 копеек.

Также Нацбанк немного повысил курс доллара к гривне — бакс "пополнел" на 6 копеек.

На пятницу, на 3 мая, НБУ установил такой курс гривны к западным валютам:

Стоимость 100 долларов составляет 2655,7242 грн (2 мая — 2649,2737);

Стоимость 100 евро составляет 2977,5980 грн (2949,4364).

В четверг на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5800-26,6200 грн, а евро 29,7297-29,7718 грн, сообщили в компании УкрДилинг. Читайте такжеДоллар по 60 гривен: эксперты рассказали, когда ждать "шалтай-болтай" на валютном рынке

Ранее старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что в Украине на следующей неделе, 6-12 мая, курс доллара к гривне может существенно снизиться и составить 26,4 грн за один "бакс".

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".