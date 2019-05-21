Курс валют на 21 мая: доллар и евро серьезно просели

Курс доллара и курс евро серьезно просел по отношению к гривне / Reuters

В Украине Национальный банк в понедельник, 20 мая, серьезно укрепил гривну по отношению к доллару и евро.

Курс доллара просел на 17 копеек, а курс евро — на 20, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

На вторник, 21 мая, Нацбанк установил такой курс гривны к западным валютам:

100 долларов — 2620,2895 грн (20 мая — 2636,8202);

100 евро — 2926,0773 грн (2945,8555).

Наличный курс доллара на 21 мая в Киеве: в банках доллары покупают по разной цене, она колеблется от 25,95 до 26,15 грн за один "бакс", а продают американскую валюту по стоимости от 26,19 до 26,37 грн за "зеленый", пишет finance.ua.Читайте такжеЭкономист спрогнозировал курс доллара после инаугурации Зеленского

В понедельник к закрытию межбанка — в 16:50, курс доллара был на уровне 26,12 — 26,15 грн. На открытии межбанка котировки были на уровне 26,34 — 26,38 грн за доллар.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

Ранее старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что до 27 мая в Украине наличный курс доллара в банках может составить 26,2/26,4 грн. По его словам, на межбанке доллар может торговаться около отметки в 26,4 грн.