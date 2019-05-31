Морковный салат подешевел, а кабачки подорожали: сколько и за что платят депутаты в столовой Рады

31 мая 2019, 22:50

Стоит отметить, что та же овсянка в ресторане обойдется украинцу в 19 грн за порцию, а салат из крабовых палочек с кукурузой – в 33 грн вместо 20,08 грн, как в депутатской столовой.

Сколько и за что платят депутаты в столовой Рады
Сколько и за что платят депутаты в столовой Рады / 1zoom.ru

Пока Украина импортирует картошку из Узбекистана и кое-как решает проблемы с луком – столовая Рады также вносит коррективы в меню депутатов.

Из меню в этом году исчезли бутерброды с красной икрой – но в то же время уменьшились цены сразу по ряду позиций, пишет UBR.ua.

Так, цена картофельного пюре опустилась с 16,84 грн до 14,76 (за 150 г – если сравнивать цены в меню 31 мая с аналогичным прайсом 4 сентября 2018 года). Подешевел морковный салат с сельдереем – с 19,50 грн за порцию опустился до 17,24 грн. Узвар "похудел" в цене чуть ли не вдвое – с 12 грн до 7,70 грн.

Читайте такжеЛук дороже бананов: кто виноват и что делатьС другой стороны, подорожали кабачки – с 15,40 грн до 36,79 грн, баклажаны – с 22,75 грн до 29,49 грн (и то, и другое – за 100 г).

Самым дорогим блюдом стал стейк из ошейка с шампиньонами – 59,96 грн. А самым дешевым – овсяная каша по 6,79 грн.

Стоит отметить, что та же овсянка в ресторане обойдется украинцу в 19 грн за порцию, а салат из крабовых палочек с кукурузой – в 33 грн вместо 20,08 грн, как в депутатской столовой.

Цены в столовой Верховной Рады
Цены в столовой Верховной Рады / UBR.ua

Напомним, по данным генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, с февраля 2018 года по февраль 2019 года компоненты салата винегрет подорожали на 40%.

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Верховная Рада цены столовая цены на продукты
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