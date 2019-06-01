В Украине ввели новые цены на газ: стало известно, сколько заплатят украинцы

1 июня 2019, 12:43

В каждом регионе Украины в июне действует своя цена на газ.

Газовая конфорка
В Украине вводятся новые цены на газ для бытовых потребителей / Факти - ICTV

В субботу, 1 июня, в Украине вводятся новые цены на газ для бытовых потребителей.

Новая цена на газ: за что заплатят украинцы

Согласно с введенными Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг новыми тарифами для компании Укртрансгаз на транспортировку газа, в каждом регионе Украины в июне действует своя цена на газ.

Как отмечает Ассоциация газового рынка Украины, в конечную цену газа для населения входят (за 1000 куб. м): оптовая цена газа с учетом наценки Нафтогаза (6299 грн.), наценка поставщика (157,48 грн.), тариф на транспортировку газа (157,19 грн.), стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя), налог на добавленную стоимость.

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В то же время ресурс ГазПравда отмечает, что самые высокие розничные цены на газ в июне установлены для потребителей, которые присоединены к сетям компаний (за 1000 куб. м), Николаевгаз – 8813 грн (в мае – 8432,93 грн), Газовик (Винницкая область) – 8808,68 грн (в мае – 8428,61 грн) и Ровногаз – 8807 грн (в мае – 8426,93 грн).

В то же время самые низкие цены у тех потребителей, которые подключены к сетям таких предприятий (за 1000 куб. м) Киевгаз – 8190,68 грн (в мае – 7810,61 грн), Кременчуггаз – 8200,64 грн (в мае – 7820,53 грн), Харьковгоргаз – 8259,32 грн (в мае – 7879,25 грн).

/ gazpravda.com.ua

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июня года минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей снизят. Как сообщили в Нафтогазе, по сравнению с маем, цены снизятся на 7,9% – с 7558 грн за тысячу кубометров до 6963,6 грн. В то же время максимальные цены для промпотребителей с 1 июня будут снижены на 7,6% – до 7707,6 грн с 8337 грн за тыс. кубометров газа.

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