Экономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу лета-2019

К концу лета 2019-го курс доллара может составить 28-28,5 грн за один "зеленый", спрогнозировал экономист / Reuters

Экономист Виктор Скаршевский спрогнозировал, что в Украине к концу лета 2019 года курс доллара немного повысится и может составить 28-28,5 грн за один "бакс".

Ближе к осени доллар подорожает, поскольку на валюту увеличится спрос, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, летом курс доллара еще может снизиться до отметки в 26,5 грн за "зеленый".

"...К концу года (курс доллара может быть — Ред.) в пределах 29-30 гривен за доллар, если не будет резкого снижения мировых цен на основные украинские экспортные товары — металл, руду и зерно", — заявил Скаршевский.

Напомним, на 7 июня Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 2679,5094 гривен за 100 "баксов".

В утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс". В Кабмине спрогнозировали, что на конец 2020 года в нашей стране курс доллар ожидается на уровне 29,4 грн за "бакс", а на конец 2021 года — 30,5 грн.