Курс валют на 7 июня: гривна снова "потеснила" доллар и евро

7 июня 2019, 10:03

В банках Киева сегодня доллары стоят от 26,60 грн.

Курс валют на 07-06-2019: НБУ ощутимо снизил курс доллара и евро к гривне
НБУ ощутимо снизил курс доллара и евро к гривне / Reuters

Национальный банк Украины снова укрепил гривну по отношению к доллару и евро — стоимость американской валюты еще дальше откатилась от психологической отметки в 27 гривен. 

В четверг, 6 июня, НБУ решил снизить курс доллара на 14 копеек, а курс евро — на 13 копеек.

Курс валют от Нацбанка на 7 июня:

  • Стоимость 100 долларов составляет 2679,5094 грн (6 июня — 2693,0098 грн);
  • Стоимость 100 евро составляет 3018,7353 грн (3031,5211 грн).

Наличный курс валют на 7 июня

В Киеве сегодня в банках доллары покупают по стоимости от 26,41 до 26,62 грн за один "бакс", а продают по цене от 26,60 до 26,90 грн, сообщает finance.ua

ПриватБанк, курс валют

В ПриватБанке доллары покупают по 26,40 грн, а продают по 26,80 грн за один "зеленый".

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют, Ощадбанк

В Ощадбанке доллары покупают по 26,40 грн, а продают по 26,90. Курс евро к гривне составляет 29,30/30,35 грн, а курс рубля — 0,25/0,4230 грн.

Курс доллара, черный рынок

В Киеве на черном рынке в среднем доллары покупают по 26,55 грн, а продают по 26,65 грн за один "бакс".

Курс, межбанк

В четверг на межбанке после открытия доллар торговался на уровне 26,90 — 26,94 грн за "зеленый". К закрытию межбанка курс доллара снизился к отметкам в 26,68 — 26,70 грн, сообщает Укрдилинг.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс"

Позже в Кабмине спрогнозировали, что на конец 2020 года в нашей стране курс доллар ожидается на уровне 29,4 грн за "бакс", а на конец 2021 года — 30,5 грн.

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