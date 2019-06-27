Курс валют на 27 июня: НБУ снова "ущемил" доллар и евро

Нацбанк снизил курс доллара и евро по отношению к гривне / Reuters

В Украине Национальный банк снова "ущемил" западную валюту — немного снизил курс доллара и евро.

Официальный курс доллара к гривне снижен на 2 копейки, а курс евро опустился на 10 копеек.

Курс валют от НБУ на четверг, 27 июня:

100 долларов стоят 2616,6382 грн (26 июня — 2619,1023);

100 евро стоят 2973,0243 грн (2982,6337).

Курс Нацбанка — средневзвешенный и устанавливается после того, как пройдут торги на межбанке. Населению не продают валюту по официальному курсу.

Курс валют на межбанке

В среду, 26 июня, на межбанке торги по доллару началась с котировок 26,1600 грн (покупка) — 26,1900 грн, сообщает Минфин. По его данным, к закрытию межбанка американская валюта торговалась на уровне 26,1600-26,1800 грн.

Наличный курс валют в Киеве на сегодня

В киевских банках доллары покупают по курсу 25,90-26,07 грн. Купить доллары в банках можно по курсу 26,12-26,50 грн, пишет finance.ua.

Курс валют в ПриватБанке

В Привате доллары покупают по курсу 25,90, а продают по стоимости 26,25 грн.

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс валют в Ощадбанке

В Ощадбанке покупают доллары по курсу 25,90 грн, а продают дороже, чем в ПриватБанке — по 26,35 грн. В Ощадбанке евро покупают по 29,10, а продают по 29,90 грн. Рубль в банке можно продать по курсу 0,25 грн, а купить по стоимости 0,4220 грн.

Курс доллара на черном рынке Киева

Сегодня на киевском черном рынке средний курс доллара при покупке составляет 26,07 грн. При продаже средний курс доллара составляет 26,12 грн.

В утвержденном Верховной Радой законе о госбюджете Украины на 2019-й курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. В Кабинете министров спрогнозировали, что к концу 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го еще немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.