"Пиковый рост": эксперт рассказал, когда подскочит курс доллара

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В июле 2019 года курс доллара по отношению к гривне начнет расти и до конца года может подскочить до 29 грн/доллар, заявил экономический эксперт Игорь Гарбарук.

"Третий год подряд мы имеем абсолютно одинаковую тенденцию. Вторая декада января – пиковый рост, затем падение до июня, июль-август – небольшой рост, сентябрь-октябрь – основной пиковый рост, потому что начало делового сезона, окончание кампании по сбору урожая, потребность в валюте и так далее", – сообщил эксперт.

"Я думаю, что учитывая ту несбалансированность ситуации, на конец года мы можем дойти до коридора 28-29 грн/$", – отметил он, пишет obozrevatel.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар.