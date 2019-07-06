"Заморозить страну и проиграть газовую войну": Коболев объяснил, почему Гройсман ему не указ

Андрей Коболев (на переднем плане) и Владимир Гройсман

Доходы НАК Нафтогаз Украины необходимо потратить на закачку газа в подземные хранилища, а не выплачивать дополнительные дивиденды государству, заявил глава правления компании Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что Нафтогаз оказался перед выбором: выплатить дивиденды правительству (плюс 60% к 30%, которые компания уже выплатила), или отсрочить их выплату и продолжить закачку газа в подземные хранилища.

По словам Коболева, объем газа в хранилищах составляет 13,8 млрд кубометров, и туда еще нужно закачать больше 6 млрд кубометров, то есть 60 млн кубометров газа в день.

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"Только накопив в хранилищах около 20 млрд кубометров, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с Газпромом, - написал он в Facebook.

"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну - считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", - отметил глава Нафтогаза.

Он добавил, что НАК работает над привлечением дополнительных средств на внешнем рынке путем выпуска евробондов. По словам Коболева, при наличии соответствующих разрешений профильных министерств Нафтогаз сможет выйти на рынок внешних инвестиций на следующей неделе.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил принять протокольное решение Кабинета министров о внесении предложения об увольнении руководителей госпредприятий, которые судятся с правительством и не выполняют принятые им решения.