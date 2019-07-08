"Доллар нырнул": эксперт рассказал, как Нацбанк "ослабил хватку" на межбанке

Аналитик напомнил о превышении предложения валюты над спросом / lenta-ua.net

На предстоящей неделе стоит ожидать снижения курса доллара по отношению к гривне, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,3/25,6 грн.

При этом эксперт напомнил о превышении предложения валюты над спросом.

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"Очевидно, что весь избыток предложения выкупал НБУ, что и не позволяло доллару падать. Уже в среду, 3 июля, Нацбанк чуть ослабил свою хватку, и доллар тут же нырнул ниже 26 грн и продолжал интенсивно снижаться вплоть до пятницы. При этом даже курс продажи доллара в банках опустился ниже 26", - рассказал аналитик РБК-Украина.

Иосуб добавил, что если НБУ не нарастит масштабы покупки валюты на рынке, у гривны есть все шансы продолжить укрепление.

Ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.