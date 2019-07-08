Курс валют на 8 июля: евро сорвался с очередной высоты

8 июля 2019, 10:45

В Киеве на черном рынке евро можно купить в среднем по курсу 29,12 грн.

Курс валют на 08-07-2019: Официальный курс евро грохнулся
Официальный курс евро грохнулся / Reuters

В Украине курс евро, установленный Национальным банком, сорвался с очередной высоты — стоимость европейской валюты упала ниже отметки в 29 грн, которая является психологической.

Официальный курс евро "похудел" на 25 копеек, а курс доллара снизился на 16 копеек.

Курс НБУ на понедельник, 8 июля:

  • Стоимость 100 евро составляет 2895,0992 грн;
  • Стоимость 100 долларов составляет 2571,1361 грн (5 июля — 2587,0835).

Официальный курс валют — средневзвешенный, его устанавливают после закрытия торгов на межбанковском валютном рынке. Население не может купить евро и доллары по курсу Нацбанка.

Курс валют: межбанк

В пятницу, 5 июля, на межбанке в начале торгов доллар покупали по 25,64 грн, а продавали по 25,68, сообщает Укрдилинг. Позже доллар подорожал до отметок 25,75 (покупка) — 25,79 (продажа) грн, однако к концу торгов опустился до значений 25,64 — 25,68 грн.

Наличный курс евро и наличный курс доллара на сегодня в Киеве

В банках столицы евро можно продать по курсу 28,50 — 28,95 грн, а купить по 28,97 — 29,53 грн. Доллары в киевских банках покупают по 25,50 — 25,80 грн, а продают по курсу 25,74 — 25,95 грн.

Приват, курс валют

В ПриватБанке евро можно продать по 28,70, а купить по курсу 29,30 грн. Доллар при покупке стоит 25,60 грн, а продают американскую валюту по 25,95 грн.

/ Скриншот с privatbank.ua

Ощадбанк: курс валют на сегодня

В Ощадбанке при продаже за евро дают 28,60 грн, а продают европейскую валюту по 29,40 грн. Доллары можно продать по курсу 25,55 грн, а купить по 26,05 грн.

/ Скриншот с oschadbank.ua

Курс валют на сегодня на черном рынке Киева

На столичном черном рынке евро в среднем покупают по курсу 29,00 грн, а продают — по 29,12. Доллар на черном рынке в среднем покупают по 25,78 грн, а продают по 25,85 грн.

Напомним, Верховная Рада утвердила закон о госбюджете Украины на 2019-й, в котором курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. В Кабмине спрогнозировали, что к концу 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го еще немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев НБУ межбанк Приватбанк Ощадбанк курс доллара черный рынок курс евро
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:30
"Месси поставил свое величие под сомнение": наставник сборной Бразилии Тите
11:30
"Радиация кокнула, гробы из свинца": в Сети обсуждают похороны погибших на Лошарике 14 подводников Видео
11:23
Голос дети 5: что известно о победителе Зазарашвили Александре Видео
11:07
Выборы в Верховную Раду 2019: устранена главная угроза Видео
11:00
Рандеву Гройсмана и Могерини внезапно отменили
10:59
Скандал в НХЛ: Полиция задержала за драку двух известных спортсменов
10:45
Курс валют на 8 июля: евро сорвался с очередной высоты
10:42
"Срамота": Цибульская в чулках и подтяжках показала упругие ягодицы Фото
10:35
"Без паники, дешевая манипуляция": в СНБО отреагировали на телемост между Россией и Украиной
10:26
Чат с замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгием Тукой
10:12
"Насрать на их могилы": телеканал Порошенко решил поддержать грузинского журналиста флешмобом - СМИ Видео
09:56
Почему растет рейтинг Оппозиционной платформы и светит ли ей коалиция со Слугой народа мнение
09:49
Чат с журналистом Евгением Киселевым
09:48
Чудачество в прямом эфире: из-за матов журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание
09:36
Главные новости 8 июля: ключевые сведения о телемосте Россия 24 — Newsone и ловушка российской войны Фото Видео
09:34
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в пятой серии Видео
09:25
"Адиннарод, войны нет": Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной
09:01
Жажда реакции на информационный шабаш: националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" Видео
09:00
Телемост Россия 24 — Newsone: все, что нужно знать о "телемине" Видео
08:45
"Черная полоса" для Рады: астролог предупредила о проблемах с внеочередными выборами
08:44
"Закончит автокатастрофой, выкидыш цветной революции": в Сети перетирают матерное обращение к Путину в прямом эфире Видео
08:31
Заочные переговоры начались: как Зеленскому реагировать на требования Путина мнение
07:50
Названы регионы Украины, которым грозят значительные дожди и шквалы Видео
07:28
Жители Донбасса попали в ловушку российской войны — Туск Фото
07:15
Новое руководство Евросоюза и пять печальных выводов для Украины мнение
06:53
"Доллар нырнул": эксперт рассказал, как Нацбанк "ослабил хватку" на межбанке
06:35
Лучшие семьянины: астролог назвал самые "домашние" знаки Зодиака
06:06
День семьи 2019 – трогательные поздравления и живые открытки Фото
05:28
Ужасная неделя: астролог предупредил, что нельзя делать 8-14 июля
05:01
Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи
04:22
Пикантный конфуз: На Универсиаде у прыгуньи в воду из купальника "вылетела" грудь - видео Видео
03:49
"Собираюсь на работу за час": 58-летняя Тимошенко неожиданно раскрыла секреты красоты
03:02
"Макбук, планшет, документы": под Киевом обчистили дом адвоката Савченко
02:36
Ученые выяснили факторы влияния ожирения на психику
02:04
Эксперт рассказала, почему и как женщины страдают от постоянного сексуального возбуждения
01:35
Кубок Америки. Селесао выиграли домашний турнир
01:13
Раскрыта еще одна тайна пирамиды Хеопса: под усыпальницей нашли базу пришельцев - уфологи
01:00
Бразилия - Перу - 3:1: текстовая трансляция финального матча Кубка Америки, все подробности
00:58
Телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24
00:29
Женскую Лигу наций выиграли волейболистки США
00:17
"Депортировать желающих с*сать у Киселева": в соцсетях возмущены телемостом между Россия 24 и NewsOne
07 июля, воскресенье
23:44
Лолита пожаловалась на обстрел по пути на концерт в оккупированный Луганск Видео
23:25
Президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире Видео
23:21
"Омерзительная провокация": премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес Путина
23:16
Зеленский рассказал, как и когда отстроят мост в Станице Луганской
22:50
"Извиняться перед Путиным не будем": руководство Рустави 2 не одобрило матерную ругань в эфире
22:22
"Пошел ты в ж*пу, Володя": ведущий Рустави 2 обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей Видео
22:05
"Нех*й шастать": Группа российских телепропагандистов попала под обстрел на Донетчине
21:35
"Надо поговорить": Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone Видео
21:33
Волкер рассказал о своих ожиданиях от новой Верховной Рады
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять