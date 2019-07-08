Курс валют на 8 июля: евро сорвался с очередной высоты

Официальный курс евро грохнулся / Reuters

В Украине курс евро, установленный Национальным банком, сорвался с очередной высоты — стоимость европейской валюты упала ниже отметки в 29 грн, которая является психологической.

Официальный курс евро "похудел" на 25 копеек, а курс доллара снизился на 16 копеек.

Курс НБУ на понедельник, 8 июля:

Стоимость 100 евро составляет 2895,0992 грн;

Стоимость 100 долларов составляет 2571,1361 грн (5 июля — 2587,0835).

Официальный курс валют — средневзвешенный, его устанавливают после закрытия торгов на межбанковском валютном рынке. Население не может купить евро и доллары по курсу Нацбанка.

Курс валют: межбанк

В пятницу, 5 июля, на межбанке в начале торгов доллар покупали по 25,64 грн, а продавали по 25,68, сообщает Укрдилинг. Позже доллар подорожал до отметок 25,75 (покупка) — 25,79 (продажа) грн, однако к концу торгов опустился до значений 25,64 — 25,68 грн.

Наличный курс евро и наличный курс доллара на сегодня в Киеве

В банках столицы евро можно продать по курсу 28,50 — 28,95 грн, а купить по 28,97 — 29,53 грн. Доллары в киевских банках покупают по 25,50 — 25,80 грн, а продают по курсу 25,74 — 25,95 грн.

Приват, курс валют

В ПриватБанке евро можно продать по 28,70, а купить по курсу 29,30 грн. Доллар при покупке стоит 25,60 грн, а продают американскую валюту по 25,95 грн.

/ Скриншот с privatbank.ua

Ощадбанк: курс валют на сегодня

В Ощадбанке при продаже за евро дают 28,60 грн, а продают европейскую валюту по 29,40 грн. Доллары можно продать по курсу 25,55 грн, а купить по 26,05 грн.

/ Скриншот с oschadbank.ua

Курс валют на сегодня на черном рынке Киева

На столичном черном рынке евро в среднем покупают по курсу 29,00 грн, а продают — по 29,12. Доллар на черном рынке в среднем покупают по 25,78 грн, а продают по 25,85 грн.

Напомним, Верховная Рада утвердила закон о госбюджете Украины на 2019-й, в котором курс доллара к концу текущего года прогнозировался на уровне 29,4 грн. В Кабмине спрогнозировали, что к концу 2020-го курс доллара будет на уровне 29,4 грн, а на конец 2021-го еще немного подрастет — достигнет отметки в 30,5 грн.