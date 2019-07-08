В ЕС выдвинули Украине условия для получения помощи на полмиллиарда евро

8 июля 2019, 21:28

Украина и ЕС подтвердили важность сохранения макроэкономической стабильности и выполнения программы МВФ.

Туск, Зеленский, Юнкер
Дональд Туск, Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер / president.gov.ua

Второй транш четвертой программы по макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 500 млн евро может быть предоставлен после выполнения Украиной ряда условий.

"ЕС готов предоставить второй транш (500 млн евро) четвертой программы по макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", - говорится в совместном заявлении президентов Европейского Совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Украины Владимира Зеленского по результатам 21-го саммита Украина-ЕС.

В документе подчеркивается, что Украина и ЕС подтвердили важность сохранения макроэкономической стабильности, поддержки выполнения программы МВФ и внедрения всех мероприятий в рамках программы по макрофинансовой помощи.

Кроме того, участники саммита подчеркнули важность сохранения независимости Национального банка и стабильности финансового сектора.

Напомним, Европейский Совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 млрд евро.

Читайте такжеЭксперт оценил перспективы Зеленского на грядущем саммите Украина-ЕСВ декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

В апреле 2019 года министр финансов Оксана Маркарова на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом сообщила, что Украина находится в процессе выполнения условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС.

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Евросоюз помощь Украина
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