Санкции, война и евроинтеграция: тезисы выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС

Дональд Туск, Владимир Зеленский, Жан-Клод Юнкер / сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский, выступая в понедельник, 8 июля, в киевском Мариинском дворце в рамках саммита Украина-ЕС, детально высказывался о европейском будущем, санкциях против РФ и путях завершения войны на Донбассе.

Если представить его выступление в виде кратких тезисов, то они выглядят так:

1)Зеленский предложил европейским партнерам провести совместную оценку выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – ради выхода на новый уровень;

2) Зеленский поблагодарил Евросоюз за готовность выделить Украине второй транш IV программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро;

3) Зеленский озвучил анонс полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда 5 сентября.

4) Зеленский утверждает, что секторальные и крымские санкции Евросоюза против РФ непременно будут продлены на год и полгода соответственно;

5) Зеленский считает, что закончить военный конфликт на Донбассе можно не ранее чем, через год и только путем мирных переговоров;

6) Зеленский заявил, что официальный Киев желает решить вопрос транзита российского газа по территории Украины уже в сентябре нынешнего года.