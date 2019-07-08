Санкции, война и евроинтеграция: тезисы выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС

Президент Владимир Зеленский детально, четко и подробно высказался по многим актуальным для Украины и Европы темам.
Президент Владимир Зеленский, выступая в понедельник, 8 июля, в киевском Мариинском дворце в рамках саммита Украина-ЕС, детально высказывался о европейском будущем, санкциях против РФ и путях завершения войны на Донбассе.
Если представить его выступление в виде кратких тезисов, то они выглядят так:
1)Зеленский предложил европейским партнерам провести совместную оценку выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – ради выхода на новый уровень;
2) Зеленский поблагодарил Евросоюз за готовность выделить Украине второй транш IV программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро;
3) Зеленский озвучил анонс полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда 5 сентября.
4) Зеленский утверждает, что секторальные и крымские санкции Евросоюза против РФ непременно будут продлены на год и полгода соответственно;
5) Зеленский считает, что закончить военный конфликт на Донбассе можно не ранее чем, через год и только путем мирных переговоров;
6) Зеленский заявил, что официальный Киев желает решить вопрос транзита российского газа по территории Украины уже в сентябре нынешнего года.