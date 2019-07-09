"Пиратский" шрифт на купюре: в Нацбанке ответили на обвинения

В НБУ ответили на обвинения / фото: vlasti.net

В Национальном банке прокомментировали информацию об использовании нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1 тысяча гривен.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк проверяет распространенную украинскими дизайнерами информацию.

"Национальный банк Украины проверяет информацию, распространенную средствами массовой информации относительно вероятного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривень и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Национального банка", - сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос УНИАН.

В сообщении подчеркивается, что о результатах Нацбанк проинформирует общественность, как только будут подробные сведения.

Напомним, ранее эксперты пояснили, чего стоит ожидать от новой купюры в 1 тысячу гривен, которая будет введена в оборот с 25 октября.