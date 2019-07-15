Эксперт назвал ошеломляющую цифру переплат потребителей за газ

Цена на газ является завышенной, считает эксперт / Факти - ICTV

Украинские потребители могут потребовать вернуть им переплату за газ после того, как суд подтвердил незаконность повышения тарифов в 2016 году, заявил эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук.

Он отметил, что нынешняя цена в 8,5 тысяч гривен за тысячу кубометров является завышенной, при этом стоимость газа собственной добычи не должна быть выше 4 тысяч гривен.

"Переплата за 2,5 года составила, по предварительным подсчетам, 65 млрд грн. Эти средства каждый потребитель, население и теплокоммунэнерго, должны были бы получить назад. Проблема в том, что постановление, которое выставляло цену в 6879 грн, уже недействительно. Поэтому правительство будет обращаться в высшие судебные инстанции и апеллировать к тому, что речь идет о том постановлении, которое фактически уже не регулирует формирование цены на газ", – заявил он.

Напомним, ранее эксперт Алексей Дорошенко объяснил неминуемость подорожания газа.