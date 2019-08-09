Рост цен неминуем: когда и почему выгоднее купить яблоки / 1zoom.ru

Цены на яблоки в Украине растут и будут расти и дальше – пока не достигнут ценового пика, при котором станет выгодно завозить яблоки в Украину из-за границы.

Сейчас на яблоки цена за кг в Украине составляет, в среднем, 20 гривен. И это почти вдвое дороже, чем годом ранее. Тогда яблоки стоили от 8 до 13 грн/кг. В высоких ценах продавцы винят погоду: мол, из-за нее неурожай.

А экономист Олег Пендзин прогнозирует, что цены на яблоки в Украине будут расти и дальше.

Читайте такжеКогда и как Украина отмечает Яблочный, Медовый и Ореховый спасы 2019"Есть верхняя планка – это на аналогичный продукт у наших ближайших соседей… Сейчас украинские яблоки – самые дешевые в Европе", – констатирует он.

При этом спрос на них среди местного населения крайне высок. Так что этому товару еще есть куда расти. К примеру, на Варшавском оптовом рынке Бронише цена на яблоки оптом уже поднялись на 30%. Аналогичная судьба ждет и Украину.

Ранее украинцев предупредили о росте цен на основные продукты. В Украине подорожают продукты из "борщевого набора".

Напомним, эксперт прогнозирует, что цены на хлеб подскочат на 20%. В Украине урожай кукурузы ожидается ниже, чем в 2018 году.

Как сообщалось, цены на сахар вырастут вырастут на 18%. По мнению экспертов, к подорожанию сахара в Украине приведет целый комплекс причин.