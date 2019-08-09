Рост цен неминуем: когда и почему выгоднее купить яблоки

Экономист прогнозирует, что цены на яблоки в Украине будут расти и дальше.
Цены на яблоки в Украине растут и будут расти и дальше – пока не достигнут ценового пика, при котором станет выгодно завозить яблоки в Украину из-за границы.
Сейчас на яблоки цена за кг в Украине составляет, в среднем, 20 гривен. И это почти вдвое дороже, чем годом ранее. Тогда яблоки стоили от 8 до 13 грн/кг. В высоких ценах продавцы винят погоду: мол, из-за нее неурожай.
А экономист Олег Пендзин прогнозирует, что цены на яблоки в Украине будут расти и дальше.
Читайте такжеКогда и как Украина отмечает Яблочный, Медовый и Ореховый спасы 2019"Есть верхняя планка – это на аналогичный продукт у наших ближайших соседей… Сейчас украинские яблоки – самые дешевые в Европе", – констатирует он.
При этом спрос на них среди местного населения крайне высок. Так что этому товару еще есть куда расти. К примеру, на Варшавском оптовом рынке Бронише цена на яблоки оптом уже поднялись на 30%. Аналогичная судьба ждет и Украину.
Ранее украинцев предупредили о росте цен на основные продукты. В Украине подорожают продукты из "борщевого набора".
Напомним, эксперт прогнозирует, что цены на хлеб подскочат на 20%. В Украине урожай кукурузы ожидается ниже, чем в 2018 году.
Как сообщалось, цены на сахар вырастут вырастут на 18%. По мнению экспертов, к подорожанию сахара в Украине приведет целый комплекс причин.