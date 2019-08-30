Экономика Украины пострадала из-за укрепления гривны

30 августа 2019, 17:24

Госбюджет страны недополучил необходимое количество доходов.

гривна, доллар, евро
Укрепившаяся гривна оказала негативное воздействие на экономику страны / profi-forex.org

Укрепление украинской валюты спровоцировало невыполнение плана доходов государственного бюджета из-за отклонения официального курса национальной валюты от запланированного показателя на 2019 год.

Как сообщается на сайте Счетной палаты, с начала года гривна укрепилась к доллару на девять процентов и план доходов в госбюджет оказался недовыполнен на 9,2 миллиарда гривен (порядка 366,2 миллиона долларов).

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан предупредил, что в будущем из-за укрепления гривны будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса.

"Укрепление гривны будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время, это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары", — уточнил он.

Читайте такжеЛафа скоро кончится: каким будет новый курс доллара в УкраинеПацкан считает, что необходимо обновить прогноз по нацвалюте по состоянию на сегодняшний курс, поскольку на этом будет строиться принимаемый правительством бюджет на будущий год.

Как известно, бюджет Украины на 2019 год заложен курс доллара на уровне 29,4 гривны, рост экономики прогнозируется на уровне 3%, а инфляция – около 7,4%. При этом в конце июля гривна рекордно укрепилась по отношению к доллару. Так, на 30 августа Нацбанк страны установил курс в 25,23 гривны за доллар, евро стоит 27,93 гривны.

Напомним, в Госстате констатировали, что в апреле-июне 2019 года рост валового внутреннего продукта в Украине ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года.

Как ранее сообщалось, во втором квартале 2019 года экономика Украины несколько ускорила рост, хотя экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего из-за торгового напряжения между Китаем и США.

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Счетная палата курс гривны Валерий Пацкан новости Украины
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