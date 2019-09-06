Земля уйдет на долги: эксперт рассказал о последствиях земельной реформы

6 сентября 2019, 01:06

Юрий Гаврилечко назвал две реальные возможности для роста экономики.

долг Украины
В течение 5 лет Украина должна выплатить около 10 миллиардов долларов внешнего долга

Даже если новому правительству удастся реализовать амбициозные планы по росту ВВП на 40% в течение пяти лет, то Украина все равно этих денег не увидит. Такое мнение высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он напомнил, что Украина должна будет выплатить в ближайшую пятилетку внешним кредиторам по реструктуризации госдолга времен экс-министра Натальи Яресько около 10 миллиардов долларов (VRI, так называемый, налог на экономический рост). Приблизительно эту же сумму различные эксперты прогнозируют получить за это же время от открытия рынка земли.

"То есть де-факто все, что украинское правительство сможет получить от рынка земли, пойдет на выплату долгов", - сказал Гаврилечко Главреду.

Читайте такжеЗемельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцамиПо его мнению, на сегодня существуют лишь две реальных возможности для роста экономики.

"Во-первых, целенаправленная эмиссия под инфраструктурные проекты. То есть замена "хрущевок" на более современные дома, инженерной инфраструктуры городов и замена дорог. Здесь доллары не нужны – для этого мы можем провести весь цикл работ внутри Украины", - считает он.

И, во-вторых, по его мнению, нужно развивать рынок оружия, на котором Украина пока еще имеет довольно серьезные позиции.

"И при вложении денег, мы можем получать дополнительные деньги от продажи, пусть не самого современного, но среднекачественного вооружения – легкового стрелкового оружия, противотанковых, противокорабельных ракет. Все это можно сделать быстро и без особых потрясений", - резюмировал эксперт.

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Напомним, ранее доктор экономических наук Владимир Лановой раскритиковал планы нового Кабмина и его главы Алексея Гончарука. Он считает, что Украине нужно менять саму устаревшую структуру экономики и развивать современные сферы - IT-экономику, нанотехнологии, биотехнологии, роботизацию и автоматизацию процессов. Если если этого не делать, то прирост ВВП будет максимум в 2-4%, что меньше, чем показатели того же 2014 года.

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оружие Кабмин валовой внешний долг рынок земли новости Украины Алексей Гончарук
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