"Цена скакнет": экс-министр рассказал, когда ждать подорожания газа

Цены на газ в Украине будет повышатся

С началом отопительного сезона в Украине цены на газ повысятся, заявил народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Я знаю точно, что, когда начнется отопительный сезон, цена скакнет в значительной мере", - подчеркнул он во время интервью на канале zik.

По его словам, повышение цен на газ минувшим правительством Владимира Гройсмана было превращено в своеобразный механизм дополнительного налогообложения украинцев.

Читайте также"Газом на зиму обеспечены": Нафтогаз похвастался закачкой в ПГХ"Цена на газ будет повышена потому что в проекте финансового плана НАК Нафтогаз заложена цена 9,6 тысяч грн. за тысячу кубометров", - добавил Кучеренко.

Напомним, ранее эксперт посоветовал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ.

Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.