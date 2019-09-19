"Цена скакнет": экс-министр рассказал, когда ждать подорожания газа

Стоимость газа в Украине будет повышатся, считает Алексей Кучеренко.
С началом отопительного сезона в Украине цены на газ повысятся, заявил народный депутат Украины, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.
"Я знаю точно, что, когда начнется отопительный сезон, цена скакнет в значительной мере", - подчеркнул он во время интервью на канале zik.
По его словам, повышение цен на газ минувшим правительством Владимира Гройсмана было превращено в своеобразный механизм дополнительного налогообложения украинцев.
Читайте также"Газом на зиму обеспечены": Нафтогаз похвастался закачкой в ПГХ"Цена на газ будет повышена потому что в проекте финансового плана НАК Нафтогаз заложена цена 9,6 тысяч грн. за тысячу кубометров", - добавил Кучеренко.
Напомним, ранее эксперт посоветовал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ.
Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.