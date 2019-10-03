Если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, мы будем обсуждать вопрос цены на топливо - Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды занимается вопросом разблокирования поставок угля на Луганскую ТЭС, которая с июня не получает уголь из-за блокирования поставок со стороны Российской Федерации. Если вопрос поставок угля не удастся решить, власти готовы обсуждать с компаниями вопрос изменения цены на газ. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

"Мы активно работаем для разблокирования поставок угля. Мы понимаем, что даже в условиях очень тяжелых отношений с российской стороной - это наши украинские люди (в Луганской области, - ред.). Более того, в наших аргументах мы говорим "это вопрос энергообеспечения людей". Это как вода, воздух", - отметил Алексей Оржель.

По его мнению, есть шанс, что в ближайшее время поставки угля на Луганскую ТЭС возобновятся.

"Надеюсь, что в ближайшее время будет разблокирована поставка угля из Российской Федерации, пока больше вариантов нет", - сообщил министр Алексей Оржель.

Также министр прокомментировал вопрос возможного снижения цены на газ для Луганской ТЭС.

"Хочу отметить конструктивную позицию компании-собственника Луганской ТЭС. Что касается ПСО и возможных изменений в рамках ПСО, если цена не будет перекрывать, то мы будем исходить из того, что удастся Кабмину достичь в результате переговоров и сможем ли мы обеспечить полностью уголь на станцию. Если будет действительно необходимость в поиске энергоносителей и соответствующей цены, то будем садиться и непосредственно с компаниями это обсуждать", - отметил Оржель.

Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину. Напомним, ранее директор департамента ЖКХ Виталий Сурай призвал снизить цену на газ для Луганской ТЭС, чтобы избежать веерных отключений в регионе.