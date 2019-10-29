Отмена национализации ПриватБанка: Зеленский сказал, как отрезал

Вернут ли ПриватБанк Коломойскому: Зеленский сказал, как отрезал / privatblog.com.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский твердо заявил, что ни он, ни кто-либо из его команды (в том числе в правительстве) возвращать бывшим собственникам банки не собирается.

"Интересы отдельных людей не могут быть решены за счет интересов налогоплательщиков. Это очень важный месседж", – заявил он на инвестиционном форуме "RE: THINK. Invest in Ukraine", который проходит в Киеве.

Тем самым Зеленский поставил точку в вопросе, вернут ли национализированный ПриватБанк Игорю Коломойскому, бывшему собственнику этого финучреждения.

"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки. Нет – это неправда", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Главред, 10 сентября на Банковой состоялась встреча Зеленского с Коломойским. По словам главы ОП Андрея Богдана, во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.