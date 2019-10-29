Отмена национализации ПриватБанка: Зеленский сказал, как отрезал

Президент разъяснил, стоит ли ждать отмены национализации ПриватБанка.
Украинский лидер Владимир Зеленский твердо заявил, что ни он, ни кто-либо из его команды (в том числе в правительстве) возвращать бывшим собственникам банки не собирается.
"Интересы отдельных людей не могут быть решены за счет интересов налогоплательщиков. Это очень важный месседж", – заявил он на инвестиционном форуме "RE: THINK. Invest in Ukraine", который проходит в Киеве.
Тем самым Зеленский поставил точку в вопросе, вернут ли национализированный ПриватБанк Игорю Коломойскому, бывшему собственнику этого финучреждения.
"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки. Нет – это неправда", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал Главред, 10 сентября на Банковой состоялась встреча Зеленского с Коломойским. По словам главы ОП Андрея Богдана, во время встречи речь шла об энергетической независимости Украины и о развитии Донбасса.