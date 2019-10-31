Газ дорожает на 20%, водительские права по-новому и другие изменения в Украине с ноября

Что меняется с 1 ноября 2019 – от тарифов на газ до новых правил получения водительских прав в Украине – максимально кратко изложил Главред.
Цены на газ – не единственное, что меняется в Украине с 1 ноября 2019.
Наиболее важные изменения в экономической и общественной сфере проанализировал Главред. Мы постарались быть максимально краткими.
Цена на газ
Цены на газ в Украине с 1 ноября 2019 вырастут на 18,4-19,6% для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования (это по сравнению с предыдущим месяцем).
В Нафтогазе разводят руками: цены на газ на европейском рынке выросли, закупаться импортными газом приходится дороже – отсюда и подорожание.
Напомним, что цена на газ для населения с 2020 года в Украине взлетает вверх – до "рыночного уровня".
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Получение водительских прав в Украине 2019
С ноября ожидаются е-удостоверения и е-технические паспорта. Их будут создавать с помощью мобильного приложения – но лишь по документам современного образца.
По задумке, электронные копии водительских прав и техпаспортов будут иметь такую же юридическую силу, что и пластиковые оригиналы.
Так что брать с собой в поездку оригиналы будет необязательно.
При этом водительские права нового образца Украина уже ввела: еще до ноября украинские водители уже начали получать новые права, то есть с указанием группы крови и резус-фактора.
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Новая таможня
Ее запуск также намечен на 1 ноября.
Цель ее создания, согласно заявлению правительства, – очистить таможенные органы от коррупционеров.
Нужна ли виза в Доминикану для украинцев в 2019 году
С 13 ноября – уже нет.
Путешествовать в эту страну без оформления визы украинцы смогут, если их туры в Доминикану укладываются в сроки до 90 дней на протяжении 180 дней.
Если срок превышает 90 дней, то визу оформить придется – но она будет бесплатной.
Ограничение скорости в Киеве
На всех дорогах Киева с 1 ноября снижают максимальную скорость до 50 км/ч.
Ограничения продлятся до 1 апреля 2020.
Штраф за превышение скорости – от 255 грн до 510 грн.