"Два сценария": министр-"дебил" рассказал о судьбе доллара на 2020 год

Тимофей Милованов отметил, что курс доллара к гривне зависит от инвестиций.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который в шутку признался, что он дебил, отметил, что судьба доллара в 2020 году неоднозначна. По его словам, курс гривны к американской валюте будет зависеть от инвестиций.
"Надо строить доверие к стране. На самом деле разница в деловом климате", – отметил глава ведомства в комментарии Обозреватель.
При этом он указал, что все зависит от доверия.
"Будет доверие – будут изнутри инвестиции и извне. И таким образом курс будет более стабильным", – объяснил Милованов.
Кроме того, глава ведомства рассказал, что разница в базовом и других прогнозах относительно курса доллара будет заключаться в объеме инвестиций.
"В одном сценарии – 3 млрд долларов инвестиций, а в другом – 6", – подытожил Милованов.
Напомним, что экономист Илья Несходовский считает, что украинцам лучше не продавать доллары, пока не будет ясна судьба контракта между Украиной и Российской Федерации на транзит газа.