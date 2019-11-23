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Безумные платежки: эксперт рассказал о новых тарифах на газ

23 ноября 2019, 02:30

Цены на газ будут повышаться в ближайшее время, считает Алексей Дорошенко.

жкх тарифы платежки субсидии квитанции счета
Цены на газ будут повышаться

После повышения тарифов дополнительные поступления пойдут в прибыль НАК Нафтогаз Украины, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Это тот случай, когда руководство Нафтогаза отвечает не только за снижение цен, но и за прибыль своей компании", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Отвечая на вопрос о "безумных платежках", которыми пугают украинцев, эксперт отметил, что цены на газ будут повышаться в ближайшее время.

"Мы это почувствуем в платежках За октябрь еще не так существенно – погода помогает", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт предупредил о новом росте цен на газ.

цены на газ ЖКХ-тарифы Алексей Дорошенко
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