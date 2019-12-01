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Нафтогаз установил цены на газ в декабре: сколько будем платить

1 декабря 2019, 10:43

Цены на газ в декабре 2019 не изменятся в сравнении с ноябрем.

Газ монеты
Стали известны тарифы на газ в декабре 2019 / УНИАН

НАК Нафтогаз Украины установил цену на газ в декабре 2019 для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Как сообщает пресс-служба компании, в сравнении с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены на газ не изменятся, они дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Таким образом, Нафтогаз предлагает в декабре 2019 газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

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Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский предупредил украинцев о новом повышении цен на газ. В свою очередь, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о планах правительства о снижении цен на газ для населения.

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