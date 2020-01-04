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Алименты в Украине 2020 стали больше – Минюст пояснил, насколько

4 января 2020, 18:30

Минюст представил таблицу алиментов нового размера.

Минимальные алименты в Украине 2020 выросли – насколько и для кого
Минимальные алименты в Украине 2020 выросли – насколько и для кого / Телеканал 24

В Украине вырос размер алиментов – после роста прожиточного минимума, о чем подробнее можно прочесть в нашем материале Субсидии, пенсии, зарплаты, газ и ТВ – что меняется в январе в Украине.

В связи с этим Минюст представил таблицу алиментов нового размера.

В частности, для детей до 6 лет минимальные алименты в Украине 2020 составят 889,5 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 1109 грн. Эти показатели действуют, если алименты удерживаются не из зарплаты работников в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму.

Максимальный же размер алиментов ограничен, как и ранее, 10 прожиточными минимумами на ребенка соответствующего возраста.

Напомним, минимальная зарплата в Украине 2020 приподнимется на 550 грн – до 4,723 тыс. грн. Подробнее читайте в нашем материале Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020.

Минюст прожиточный минимум алименты
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