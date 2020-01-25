Доллар по 100 гривен: эксперт рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке

Гривну ждет девальвация, считает Игорь Бураковский / Reuters

Украинцев ждет плавная девальвация гривны, заявил известный экономист, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Девальвация будет начинаться со второго, третьего квартала 2020 года. Как она пойдет дальше будет зависеть, в том числе, от поучения транша МВФ, какая будет ситуация на внешних рынках", - заявил он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт считает, что на сегодняшний день стоимость гривны в иностранных валютах во многом зависит от мировой конъюнктуры.

Он напомнил, что в последнее время, несмотря на отсутствие сотрудничества с МВФ, Украина активно заимствовала деньги через размещение облигаций.

"Это повлияло на снижение курса гривны. Сюда заходила валюта, валюта продавалась… Мы всегда боялись, что сегодня гривна по 25, завтра 29, послезавтра 30, потом 100, потом непонятно, что будет", - добавил Бураковский.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный валютный прогноз.